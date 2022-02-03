Попортит кровь: «омикрон» способен менять состав крови человека

Новая коронавирусная инфекция может запускать в крови определенные процессы.

По словам врача-гематолога Светланы Бычковой, когда «Омикрон» попадает в организм человека, то он изменяет состав крови, передает Москва 24.

Специалист развеяла миф о том, что группа крови влияет на тяжесть заболевания «Омикроном». Кроме этого, эксперт считает, что никакая разновидность крови не сумеет спасти от вируса.

Бычкова добавила, что инфекция может запускать в крови некоторые процессы. Так, в ответ на попавшую в организм инфекцию начинают вырабатываться иммуноглобулины.

В связи с этим, у каждого переболевшего ковидом человека складывается своя собственная картина с состоянием крови. Кому-то приходится сталкиваться с негативными последствиями, а у кого-то их может и не быть совсем.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «стелс-омикрон» выявили в 44 российских регионах.