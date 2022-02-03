Ситуация хуже некуда: цены на автомобили в 2022 году вырастут еще на 20%

Россиянам следует готовиться к повышению цен на автомобили в этом году.

Представители автомобильного рынка сообщили не самые радостные вести. В 2022 году в России может повториться рост цен на автомобили, он может составить 20%, пишет «Российская газета».

Гендиректор ГК АВТОDOM Андрей Ольховский отметил, что подорожание неминуемо. На это указывает ряд факторов, сложившихся в данный момент. Рост цен будет происходить в течение года.

«20% подорожание в течение года — это примерно тот уровень, на который мы ориентируемся», — отметил Ольховский.

Специалист добавил, что в настоящее время авторынок нестабилен. Кроме этого, во втором полугодии все будет только хуже.

По словам директора локации РОЛЬФ Ясенево Алексея Голубятникова, основания для роста цен все также существуют. При этом, производители сами разгоняют цены.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ритейлеры спрогнозировали рост цен на технику в ближайшие месяцы.