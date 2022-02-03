Пенсионерам пришли повышенные пенсии и доплата за январь

Пожилые граждане стали получать свои проиндексированные пенсии.

В Российской Федерации, с четверга, с 3 февраля, начали производить проиндексированные выплаты для неработающих пенсионеров. Об этом рассказали в отделении Пенсионного Фонда России по Москве и области.

В ПФР объяснили, что вместе с возросшей пенсией за февраль, людям отдадут январскую доплату с учетом доиндексации пенсии с 5,9% до 8,6%.

В Фонде добавили, что выплаты придут в автоматическом режиме.

По информации ПФР, увеличение размера пенсии коснется 30,8 миллиона российских граждан. Средний размер выплаты теперь составляет 18 984 рубля.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что часть россиян начнет получать ежемесячное пособие в 14 тысяч рублей.