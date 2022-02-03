Минсельхоз думает направить около двух с половиной млрд на производство хлеба

Минсельхоз думает направить около двух с половиной млрд на производство хлеба
Минсельхоз думает направить около двух с половиной млрд на производство хлеба. Фото: Pixabay

Около 2,5 миллиарда рублей в виде субсидий планирует направить Минсельхоз на производство хлеба в России.

Глава министерства Дмитрий Патрушев сообщил, что доступность хлебобулочной продукции в стране контролируют региональные власти и Минсельхоз. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

Отмечается, что стоимость хлеба в 2021 году у производителей росла медленнее инфляции из-за действия экспортных пошлин и квот на зерно. В связи с этим хлебопекам выделили примерно 1,8 миллиарда рублей.

Также, по мнению Патрушева, стоит уделить внимание и молочной отрасли. Там на протяжении двух лет на фоне существенного роста себестоимости цены отмечалась стабильность цен.

«В этих непростых условиях рассматриваем возможность поддержать наших животноводов и по опыту прошлого года дополнительно выделить им не менее 10 млрд рублей на закупку кормов», — отметил глава министерства.

Благодаря принятым Минсельхозом мерам получится сохранить рентабельность производителей основных продуктов питания, а также обеспечить норму цен на рынке хлебобулочной и молочной продукции.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в январе 2022 года мировой индекс цен на продовольствие в России вырос на 1,1% по сравнению с декабрем. Увеличение стоимости связано главным образом с тем, что поднялась стоимость молочных продуктов и растительного масла.

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