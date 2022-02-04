Комитет по благоустройству обещает избавить платные парковки от снега

Комитет по благоустройству Петербурга услышал мольбы автомобилистов о сугробах на платных парковках города и инициативы Комитета по транспорту по решению данной проблемы.

Так, Комблаг собирается изменить технический регламент уборки улиц и дорог. Решено отдельно прописать те участки, где расположена платная парковка, за пользование которой водители платят из собственного кармана.

По всей видимости, администрация Северной столицы решила применить радикальные методы борьбы со снегом. Если раньше для коммунальщиков не существовало приоритетных дорог, то сегодня платные парковки хотят убирать вне общего регламента.

Проблемы с парковкой из-за большого количества снегопадов начались еще в декабре, когда 99 улиц в центре Петербурга стали зоной платной парковки. На Комтранс обрушилась волна негатива и жалобы, однако ведомство не отвечает за уборку городских дорог.

Депутат ЗакСа Борис Вишневский заявил профильному вице-губернатору Максиму Соколову, что необходимо вырученные за оплату парковок деньги потратить на их очистку от снега. Но Вишневский позабыл, что Комтранс только оператор платной парковки, все средства отправляются в бюджет города.