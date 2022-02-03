Юрист рассказал, как вернуть назад списанные за долги деньги

В Российской Федерации пару лет назад были введены судебные приказы, которые мировые судьи самостоятельно выносят по долгам за ЖКХ, кредитам, долговым распискам.

Так, судебные приказы особенно «любят» коллекторы. Они взыскивают задолженности, по которым срок давности уже давно прошел, сообщает e1.ru. Коллекторы пользуются фактором отсутствия по месту регистрации человека и получают денежные средства.

Отмечается, что дополнительный долг может возникнуть даже в случае, если «реальный» кредит был от и до погашен.

Адвокат Сергей Шапкин рассказал о порядке действий в таком случае.

«Если у вас арестовали счета и сняли деньги, первое, что нужно — выяснить, какой суд вынес судебный приказ. Возможно, это мировой участок, где человек был зарегистрирован на момент кредитных обязательств. И уже там давно не живет. И этот факт станет основанием для восстановления срока отмены судебного приказа. Главное, приложить к заявлению доказательства того, что должник давно поменял место жительства и физически не мог получить судебный приказ по почте», — подробно объяснил Шапкин.

После этого, если приказ отменяется, то определение по отмене судебного приказа является основанием для обращения в тот же суд с заявлением о повороте решения суда.

По словам юриста, ту самую платежку, которую с человека удержали в пользу неизвестных, необходимо направить в суд. Органы власти вынесут определение, согласно которому возможно будет вернуть денежные средства назад.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржец обратился в Московский районный суд с исковым заявлением к предприятию, которое занимается строительством газопроводов. Мужчина в течение длительного времени работал в организации на должности машиниста электростанции 6-го разряда, однако был уволен за прогул.