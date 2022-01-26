Приставы помогли петербуржцу получить зарплату за 1,5 года вынужденного прогула

Приставы помогли петербуржцу получить зарплату за 1,5 года вынужденного прогула
Судебные приставы помогли петербуржцу. Фото: ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу

Судебные приставы помогли жителю Петербурга получить зарплату за 1,5 года вынужденного прогула.

Горожанин обратился в Московский районный суд с исковым заявлением к предприятию, которое занимается строительством газопроводов. Мужчина в течение длительного времени работал в организации на должности машиниста электростанции 6-го разряда, однако был уволен за прогул.

Как сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Петербургу, в суде петербуржец попросил взыскать с работодателя средний заработок за время вынужденного прогула в течение указанного срока, а также компенсацию морального вреда, доказав, что был уволен незаконно.

Суд поддержал мужчину, присудив взыскать с компании 2 млн рублей невыплаченной заработной платы. Однако предприятие в добровольном порядке не исполнил решение суда. Тогда исполнительный лист направили на принудительное исполнение судебным приставам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что судебные приставы запретили работать маникюрному салону на Большой Морской.

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