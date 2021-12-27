Судебные приставы запретили работать маникюрному салону на Большой Морской

Салон маникюра и педикюра оказывал свои услуги в центре Петербурга, в жилом доме по Большой Морской улице.

Об этом сообщает Главное управление ФССП России по Петербургу 27 декабря.

Ранее жильцы дома, где располагался салон, постоянно жаловались на ухудшение условий проживания от деятельности салона. Так, у помещения не было изолированного входа, кроме этого у салона были проблемы с вентиляцией.

Было возбуждено исполнительное производство в отношении индивидуального предпринимателя. По решению Арбитражного суда бизнесмен должен был прекратить осуществлять деятельность своего салона. А владельцу помещения было запрещено его использовать для размещения организаций, оказывающих услуги маникюра и педикюра.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что судебные приставы сделали невыездными более 6 тыс. россиян.