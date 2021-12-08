Судебные приставы сделали невыездными более 6 тыс. россиян

Судебные приставы сделали невыездными более 6 тыс. россиян
Свыше шести тысяч жителей России стали невыездными должниками. Фото: pexels

Свыше шести тысяч жителей России стали невыездными должниками. Суды приговорили их к кратным штрафам за получение или дачу взяток.

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Федеральную службу судебных приставов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пенсионерка отсудила у фонда капремонта Петербурга более 230 тысяч рублей за залив квартиры.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что порядка 88 тысячам жителей Петербурга и Ленинградской области могут отключить электроэнергию за неуплату. Рискуют остаться неплательщики, которые накопили долги на пятьВсем должникам отправят уведомления об отключении света. После получения гражданин должен в течение 30 дней погасить долг. Если этого не произойдет, то на него подадут в суд. В этому году в суды поступило более 16 тысяч дел о долгах за электричество. и более тысяч рублей.

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