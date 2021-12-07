Пенсионерка отсудила у фонда капремонта Петербурга более 230 тысяч рублей за залив квартиры

Пенсионерка отсудила у фонда капремонта Петербурга более 230 тысяч рублей за залив квартиры
Судебные приставы помогли пенсионерке. Фото: ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу

Судебные приставы помогли пожилой петербурженке получить выплату в 232 тысячи рублей от фонда капитального ремонта за залив квартиры.

Как сообщила пресс-служба петербургского управления ФССП, в мае прошлого года из-за некачественного капремонта протекла крыша, а вода попала в квартиру пенсионерки. В квартире провисли натяжные потолки, отслоились обои, а общая площадь залития составила 16 кв. метров.

Женщина направила претензию фонду капремонта, который проводил ремонт, однако ей не ответили. Позднее суд решил взыскать с фонда в пользу пенсионерки 232 тысячи рублей.

Судебные приставы обратили взыскание на денежные средства на банковских счетах фонда. Долг взыскали в полном объеме.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что застройщик выплатил петербуржцу 226 тысяч за упавший на авто строительный мусор.

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