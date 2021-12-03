Застройщик выплатил петербуржцу 226 тысяч за упавший на авто строительный мусор

За падение строительного мусора на автомобиль петербуржца пришлось ответить застройщику. Взыскать средства горожанину помогли судебные приставы.

Инцидент произошел в декабре 2019 года на Выборгской улице. В ходе работ произошло падение мусора на кроссовер Škoda Yeti, припаркованный недалеко от забора у стройки. В результате автомобилю были причинены повреждения.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления ФССП РФ по городу, стоимость ремонта авто составила 226 393 рубля, петербуржец потребовал взыскать эту сумму с виновных лиц. В итоге судья постановил взыскать понесенные петербуржцем расходы по ремонту с застройщика.

Судебный пристав уведомил строительную организацию о возбуждении исполнительного производства. В целях исполнения судебного решения сотрудник службы в соответствии с требованиями Федерального закона «Об исполнительном производстве» принял ряд действенных мер, наложили арест на денежные средства на счетах застройщика. После причиненный горожанину материальный ущерб был возмещен, решение суда исполнено.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что приставы помогли петербуржцу взыскать миллион за сгоревший на стоянке самосвал.