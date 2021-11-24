Почти 90 тысяч должников из Петербурга и Ленобласти могут остаться без света

Порядка 88 тысячам жителей Петербурга и Ленобласти могут отключить электроэнергию за неуплату.

В пресс-службе «Петроэлектросбыта» сообщили, что без электричества рискуют остаться неплательщики, которые накопили долги на 5 и более тысяч рублей.

Больше всего петербуржцев, которые не оплачивают свет, насчитывается в Центральном районе (27,1%), Адмиралтейском (26,6%) и Петроградском (26,2%).

В Ленобласти по числу неплательщиков лидируют Всеволожский, Выборгский и Гатчинский районы.

Всем должникам отправят уведомления об отключении света. После получения гражданин должен в течение 30 дней погасить долг. Если этого не произойдет, то на него подадут в суд. В этому году в суды поступило более 16 тысяч дел о долгах за электричество.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в центре Петербурга выключили электричество.