Пассажиропоток петербургского метрополитена упал на 25% из-за коронавируса

Большая часть работников метро Петербургу уже закончили курс вакцинации от ковида. На предприятии сформировался коллективный иммунитет.

Пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен» во «ВКонтакте» пишет, что пассажиропоток петербургской подземки в феврале снизился примерно на четверть, если сравнивать с прошлым месяцем. Поэтому было решено оптимизировать график транспортного обслуживания.

Отмечается, что на каждой линии метрополитена сокращены размеры движения поездов.

В пресс-службе также добавили, что почти все сотрудники метро привиты. Однако число больничных листов, выдаваемых сотрудникам предприятия, «в целом дублирует общий тренд к увеличению».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в петербургских стационарах развернули еще 735 коек для ковид-больных.