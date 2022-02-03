В петербургских стационарах развернули еще 735 коек для ковид-больных

В петербургских стационарах развернули еще 735 коек для ковид-больных
"Коронавирусные" койки продолжают увеличиваться. Фото: комитет по здравоохранению

В Северной столице продолжается процесс перепрофилирования стационарных коек для пациентов с коронавирусом. Медучреждения выделили еще 735 мест для инфицированных горожан.

Так, на прием больных с СОVID-19 развернуты 60 детских инфекционных коек в Детской Городской больнице №22 в Колпино, а также 35 детских инфекционных коек в Педиатрическом университете.

Как сообщили в комитете по здравоохранению города, также с 3 февраля перепрофилированы 540 инфекционных коек в Городской больнице №20, а также 100 инфекционных коек в 7 павильоне ЛенЭкспо.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что число пациентов с симптомами ОРВИ и подтвержденной коронавирусной инфекцией, лечащихся в домашних условиях, в Петербурге превысило 240 тысяч. Доля пациентов в тяжелом состоянии в ковид-стационарах Петербурга снизилась до 17%.

коронавирусная пандемия коронавирусные койки новости СПб


 

Новости партнеров
Подчиненные Беглова раскрыли число умерших от коронавируса детей с началом записи подростков на вакцинацию
Подчиненные Беглова раскрыли число умерших от коронавируса детей с началом записи подростков на вакцинацию
Окровавленный узбекистанец сбежал из квартиры с восьмью мигрантами на Будапештской
Окровавленный узбекистанец сбежал из квартиры с восьмью мигрантами на Будапештской
Автобус №239 соединит сразу пять районов Петербурга с МЕГА Дыбенко
Автобус №239 соединит сразу пять районов Петербурга с МЕГА Дыбенко
Врач рассказал о симптомах заражения
Врач рассказал о симптомах заражения "омикроном"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В петербургских стационарах развернули еще 735 коек для ковид-больных
Телефонные мошенники выманили у пенсионера из Петербурга более миллиона рублей
ПФР: часть россиян начнет получать ежемесячное пособие в 14 тысяч
Годовая инфляция в России в конце января приблизилась к 9%
Врачи раскрыли полный перечень ранних симптомов омикрон-штамма
В Петербурге мужчина сломал позвонок 74-летней жене
Станция метро «Садовая» закрыта на вход
Более 240 тысяч петербуржцев сидят на больничном с коронавирусом или ОРВИ