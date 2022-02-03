В петербургских стационарах развернули еще 735 коек для ковид-больных

В Северной столице продолжается процесс перепрофилирования стационарных коек для пациентов с коронавирусом. Медучреждения выделили еще 735 мест для инфицированных горожан.

Так, на прием больных с СОVID-19 развернуты 60 детских инфекционных коек в Детской Городской больнице №22 в Колпино, а также 35 детских инфекционных коек в Педиатрическом университете.

Как сообщили в комитете по здравоохранению города, также с 3 февраля перепрофилированы 540 инфекционных коек в Городской больнице №20, а также 100 инфекционных коек в 7 павильоне ЛенЭкспо.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что число пациентов с симптомами ОРВИ и подтвержденной коронавирусной инфекцией, лечащихся в домашних условиях, в Петербурге превысило 240 тысяч. Доля пациентов в тяжелом состоянии в ковид-стационарах Петербурга снизилась до 17%.