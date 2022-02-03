Более  240 тысяч петербуржцев сидят на больничном с коронавирусом или ОРВИ

Более  240 тысяч петербуржцев сидят на больничном с коронавирусом или ОРВИ
Под медицинским наблюдением на сегодняшний день находится почти 250 тысяч пациентов с ОРВИ, подозрением или подтвержденным ковидом. Фото: pexels

Число пациентов с симптомами ОРВИ и подтвержденным коронавирусом, лечащихся в домашних условиях, в Петербурге превысило 240 тысяч.

В комитете по здравоохранению Петербурга сообщили, что под медицинским наблюдением на сегодняшний день находится почти 250 тысяч пациентов с ОРВИ, подозрением на коронавирус или диагностированным COVID-19. Из них более 240 тысяч больных лечатся амбулаторно.

Также сообщается, что доля пациентов в тяжелом состоянии в ковид-стационарах Петербурга снизилась до 17%.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцам объяснили, почему пока не выдают дистанционные больничные.

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Более 240 тысяч петербуржцев сидят на больничном с коронавирусом или ОРВИ
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