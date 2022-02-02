Петербуржцам объяснили, почему пока не выдают дистанционные больничные

Петербуржцам объяснили, почему пока не выдают дистанционные больничные
Решение по дистанционным больничным примут в ближайшее время. Фото: pixabay

Комитет по здравоохранению Петербурга объяснил, почему жителям города пока не выдают дистанционные больничные.

Больницы пока не могут проводить выдачу больничных дистанционно, поскольку ведомство не получило соответствующее разрешение Минздрава. Именно это ведомство отвечает за порядок выдачи листков нетрудоспособности. Об этом рассказала начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи Лариса Соловьева, передает 78.ru.

«В настоящее время это все готовится, разрабатывается, но действительно пока ещё не вышло, чтобы можно было без осмотра пациента осуществлять выдачу больничных листов», — пояснила Соловьёва.

Она заявила, что контактировавшие с зараженными ковидом люди не требуют осмотра с целью выявления симптомов. Поэтому в первую очередь больничные будут дистанционно выдавать именно им.

«Другие способы выдачи пациентам с лёгким течением обсуждаются, — добавила она, отметив, что решение примут в ближайшее время.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что появилась памятка для петербуржцев, у которых в семье есть зараженный COVID-19.

больничные дистанционные больничные комздрав новости СПб


 

Новости партнеров
Врач рассказал о симптомах заражения
Врач рассказал о симптомах заражения "омикроном"
Выходные унесли жизни пятерых известных личностей: страна лишилась не только Куравлева и Мережко
Выходные унесли жизни пятерых известных личностей: страна лишилась не только Куравлева и Мережко
Президент Молдавии попросила
Президент Молдавии попросила "Газпром" не следить за "Молдовагазом"
Тело утонувшей во время крещенских купаний жительницы Ленобласти нашли спустя 9 дней с помощью подводной камеры
Тело утонувшей во время крещенских купаний жительницы Ленобласти нашли спустя 9 дней с помощью подводной камеры
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцам объяснили, почему пока не выдают дистанционные больничные
СК просит наградить росгвардейца, обезвредившего подозреваемого в покушении ...
Традиции дня святого Валентина: как в разных странах отмечают День всех ...
Мошенники оставили блокадницу без дома в Петербурге: Бастрыкин поручил ...
Мясников назвал забытые советские «суперпродукты»
Предсказывающий весну сурок из США умер прямо перед днем сурка
ВЦИОМ раскрыл, почему россияне массово уезжают с Дальнего Востока
Автошколы и ГИБДД будут работать по новым правилам с 1 марта