Петербуржцам объяснили, почему пока не выдают дистанционные больничные

Решение по дистанционным больничным примут в ближайшее время. Фото: pixabay

Решение по дистанционным больничным примут в ближайшее время. Фото: pixabay

Комитет по здравоохранению Петербурга объяснил, почему жителям города пока не выдают дистанционные больничные.

Больницы пока не могут проводить выдачу больничных дистанционно, поскольку ведомство не получило соответствующее разрешение Минздрава. Именно это ведомство отвечает за порядок выдачи листков нетрудоспособности. Об этом рассказала начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи Лариса Соловьева, передает 78.ru.

«В настоящее время это все готовится, разрабатывается, но действительно пока ещё не вышло, чтобы можно было без осмотра пациента осуществлять выдачу больничных листов», — пояснила Соловьёва.

Она заявила, что контактировавшие с зараженными ковидом люди не требуют осмотра с целью выявления симптомов. Поэтому в первую очередь больничные будут дистанционно выдавать именно им.

«Другие способы выдачи пациентам с лёгким течением обсуждаются, — добавила она, отметив, что решение примут в ближайшее время.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что появилась памятка для петербуржцев, у которых в семье есть зараженный COVID-19.