Появилась памятка для петербуржцев, у которых в семье есть зараженный COVID-19

Появилась памятка для петербуржцев, у которых в семье есть зараженный COVID-19. Фото: unsplash

Появилась памятка для петербуржцев, у которых в семье есть зараженный COVID-19. Фото: unsplash

Для жителей Северной столицы, у которых в семье кто-то заразился коронавирусом, появился свод некоторых рекомендаций.

Так, сразу же гражданам, у которых дома есть больной COVID-19, необходимо уйти на самоизоляцию в случае, если они контактировали с зараженным. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по здравоохранению. Карантин может составить 7 дней. Важно учесть, прививался ли контактирующий с больным человек. Если прививка была поставлена, то в самоизоляции нет необходимости.

Кроме того изолированным гражданам положен больничный. В случае, если симптомы так и не появятся во время карантина, врач закроет больничный лист через неделю. При появлении признаков простуды необходимо обратиться в службу «122» или пригласить врача на дом.

Забор биоматериала на проведение тестирования на COVID-19 будет осуществлено только при возникновении у контактирующего с больным симптомов простудного заболевания.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что соблюдать карантин даже в течение семи дней не нужно тем гражданам, кто привился против коронавируса и после взаимодействия с заразившимся не чувствует никаких симптомов.