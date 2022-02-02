Попова: привитым от коронавируса не нужно сидеть на карантине после контакта с больными

Привитым от коронавируса не нужно сидеть на карантине после контакте с больными. Фото: pixabay.com

Привитым от коронавируса не нужно сидеть на карантине после контакте с больными. Фото: pixabay.com

По мнению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, привитым от COVID-19 не нужно сидеть на карантине, если они контактировали с больными.

Соблюдать самоизоляцию даже в течение семи дней не нужно тем гражданам, кто привился против коронавируса и после взаимодействия с заразившимся не чувствует никаких симптомов. Об этом специалист рассказала РИА Новости.

«Нет, не нужно! Это наше правило! Привитым и переболевшим контактным такая изоляция не показана, если у них нет симптомов», — заключила Попова.

Эксперт также добавила, что существует ряд исследований о том, что у привитых и переболевших концентрация вируса наблюдается в гораздо меньшем объеме, а период его выделения небольшой.

Еще на прошлой неделе Роспотребнадзором был сокращен срок изоляции людей, у которых был контакте с больными. Вместо 14 дней карантина человеку необходимо теперь отсидеть семь. Попова отметила, что инкубационный период при «омикроне» от 2 до 5 дней.

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