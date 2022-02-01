В Ленобласти ввели новые коронавирусные ограничения для детей

Правительство Ленобласти опубликовало изменения в коронавирусное постановление. Большая часть их них касаются детей.

Как сообщили в администрации региону, до 20 февраля на удаленку переводятся все дополнительные образовательные программы в школах, организациях допобразования и домах культуры. Кроме того, несовершеннолетние не смогут принять участие в детских и спортивных массовых мероприятиях.

Детям запретят ходить в музеи, театры, кинотеатры, цирки шапито, фитнес-клубы, бассейны и в объекты развлечения и досуга. Исключения составят организованные группы класса или семьи. Физкультурные и спортивные мероприятия разрешены только на воздухе. В красной и желтой зоне – их численность до 500 человек, а в зеленой – до 1000. Также до 20 февраля запрещается проведение массовых гуляний и зрелищных мероприятий.

Ранее администрация Северной столицы приняла решение, согласно которому вводятся дополнительные карантинные меры. По большей части они коснутся несовершеннолетних. Так, со 2 и по 13 февраля дети и подростки не смогут посещать кафе, магазины, рестораны и прочие объекты в дополнение к уже действующему запрету в отношении музеев, кино, театров и прочего.

Раннее Gazeta.SPb.ru сообщала, что заболеваемость детей COVID выросла в Петербурге за неделю более чем на 210%.