Заболеваемость детей COVID выросла в Петербурге за неделю более чем на 210%

Заболеваемость детей COVID выросла в Петербурге за неделю более чем на 210%
Дети стали чаще болеть коронавирусом в Петербурге. Фото: https://pixabay.com

Юные петербуржцы стали заболевать ковидом гораздо чаще, чем раньше. Заболеваемость увеличилась на 210,5%, если сравнивать с цифрами предыдущей недели.

Об этом рассказала заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора городского управления Роспотребнадзора Ирина Катаева.

«Что касается детей от ноля до 17 лет, на четвёртой календарной неделе по сравнению с третьей у нас заболеваемость увеличилась на 210,5%», — цитирует ТАСС слова Катаевой.

По словам эксперта, ситуация сложившаяся в Петербурге продолжает быть очень напряжённой.

Катаева добавила, что в первую неделю 2022 года заболевших была 41 тыс. человек, то на четвёртой неделе их более 87 тысяч.

Раннее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге умерли еще 58 пациентов с коронавирусом.

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