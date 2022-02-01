Заболеваемость детей COVID выросла в Петербурге за неделю более чем на 210%

Юные петербуржцы стали заболевать ковидом гораздо чаще, чем раньше. Заболеваемость увеличилась на 210,5%, если сравнивать с цифрами предыдущей недели.
Об этом рассказала заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора городского управления Роспотребнадзора Ирина Катаева.
«Что касается детей от ноля до 17 лет, на четвёртой календарной неделе по сравнению с третьей у нас заболеваемость увеличилась на 210,5%», — цитирует ТАСС слова Катаевой.
По словам эксперта, ситуация сложившаяся в Петербурге продолжает быть очень напряжённой.
Катаева добавила, что в первую неделю 2022 года заболевших была 41 тыс. человек, то на четвёртой неделе их более 87 тысяч.
Раннее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге умерли еще 58 пациентов с коронавирусом.