В Петербурге умерли еще 58 пациентов с коронавирусом

В Петербурге умерли еще 58 пациентов с коронавирусом
В Петербурге подтверждены новые смерти от коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге за сутки медики зарегистрировали смерть 58 человек с положительным тестом на коронавирус. Об этом сегодня, 1 февраля, сообщил оперативный штаб по борьбе с ковид-19.

Город на Неве сегодня на втором месте среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Северную столицу обогнала Москва, где выявлено 76 летальных исходов за сутки. Тройку замыкает Московская область — 37 смертей. В Ленинградской области от умерли еще пять пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

Отметим, что число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 29 959. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 332 012 человек, в том числе 663 за вчерашний день.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что у пациентов после перенесенного «омикрона» может оставаться часть симптомов.

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