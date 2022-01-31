Daily Express: у пациентов после перенесенного «омикрона» может оставаться часть симптомов

Некоторые симптомы могут оставаться у людей уже даже после того, как омикрон-штамм коронавируса отступил, выяснили эксперты.

У пациентов после выздоровления от «омикрона» может оставаться часть симптомов. Об этом сообщает британская газета Daily Express со ссылкой на данные приложения для мониторинга признаков инфекции.

Выяснилось, что новая мутация SARS-CoV-2 может проявиться не только в кашле, лихорадке, потере вкуса и запаха, но и в болевых ощущениях в спине, головокружении, которые могут не пройти даже после выздоровления.

Доктор Энн Мэри отметила, что боли в спине могут присутствовать при попадании в организм множества вирусов, но у заразившихся омикрон-штаммом они возникают чаще. Кроме того, «омикрон» может вызывать боли в мышцах. Эксперт подчеркнула, что у пациентов возникают невыносимые боли в нижней части спины и сильная миалгия.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в связи с распространением омикрон-штамма и уязвимостью детей перед ним врач советует обращать внимание на тревожные симптомы.