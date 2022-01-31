Специалист указала на тревожные симптомы у ребенка, при которых сразу же нужно бить тревогу

Специалист указала на тревожные симптомы у ребенка, при которых сразу же нужно бить тревогу. Фото: pixabay

Специалист указала на тревожные симптомы у ребенка, при которых сразу же нужно бить тревогу. Фото: pixabay

В связи с распространением омикрон-штамма и уязвимостью детей перед ним врач советует обращать внимание на определенные симптомы, при которых ребенка сразу же необходимо показать специалисту.

Врач Детской больницы им. Филатова Елена Дондурей отметила, что в некоторых случаях сразу же необходимо бить тревогу. Например, признаками заражения ребенка коронавирусом могут являться боль за грудиной, лихорадка и учащенное дыхание. Такие симптомы являются своего рода «красными флажками» для родителей. Об этом пишет «Петербургский дневник».

Кроме того, насторожить родителей должно изменение сознания, симптомы обезвоживания, когда ребенок не может пить, у него продолжается рвота или жидкий стул, отмечает эксперт.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по мнению специалиста, заразиться «омикроном» несколько раз подряд представляется маловероятным.