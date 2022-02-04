ЦБ может обязать российские банки обяжут возвращать клиентам похищенные мошенниками деньги

ЦБ может обязать российские банки обяжут возвращать клиентам похищенные мошенниками деньги
ЦБ хочет обязать российские банки возвращать клиентам похищенные мошенниками деньги. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

ЦБ предложил возвращать клиентам российских банков деньги, похищенные мошенниками в том случае, если человека обманули с помощью психологического давления.

Директор департамента информационной безопасности регулятора Вадим Уваров рассказал, что новая корректировка будет действовать в отношении финансовых организаций, которые не взяли на вооружение рекомендации ЦБ по упорядочиванию внутренних бизнес-процессов.

«Первое, что мы предложили сделать, это изменить механизм возврата похищенных средств. Для случаев, когда банк плательщика не учел нашу информацию в своих бизнес-процессах, а человек передал свои финансовые личные данные под влиянием злоумышленников, нами был предложен вариант возврата клиенту всей похищенной суммы», — приводит его слова «Прайм».

Предполагается, что клиенты банков могут рассчитывать на полный возврат средств, если они не указывали информацию из СМС, данные платежной карты или другие данные, которые можно использовать для снятия либо перевода денег.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что крупнейшие банки России ждут 11 февраля. В этот день должно пройти заседание совета Центробанка России, на котором директора обсудят вопрос о возможном повышении ключевой ставки. Ранее представители ЦБ заявляли, что повышение ключевой ставки не исключено и составит, по предварительным прогнозам, 100 базисных пунктов.

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