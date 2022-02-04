Студенты-медики отправятся на практику в коронавирусные больницы Петербурга

Студентов медицинских вузов направили в коронавирусные больницы вместо летней практики.

В соцсетях разгорелся спор по этому поводу: некоторые считают, что такой труд должен оплачиваться, а кто-то уверен, что студенты-медики должны быть готовы к работе с коронавирусными больными.

Из-за роста заболеваемости ковидом и нехватки «рабочих» рук петербургские медицинские вузы направят студентов для помощи в коронавирусные больницы.

В частности, летняя практика студентов Санкт-петербургского педиатрического медицинского университета переносится на период с 7 по 28 февраля, сообщает peterburg2.ru.

Студентка педиатрического вуза с ником dasha_zakh_ опубликовала в TikTok видеоролик с текстом распоряжения. Девушка отметила, что студенты, конечно, должны помогать, но засомневалась, действительно ли правильно рассматривать эту работу с коронавирусом как летнюю практику.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что помогать поликлиникам Северной столицы начали почти 1 700 студентов медицинских вузов и колледжей, а также более 300 ординаторов. Студенты помогают справиться медикам с нагрузкой. Об этом сообщает Аппарат вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева.