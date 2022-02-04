ЦБ выявил нарушение банками условий оформления кредитных договоров

Мошенники оформляют кредиты на доверивших им свои личные данные россиян. Фото: pixabay

Мошенники оформляют кредиты на доверивших им свои личные данные россиян. Фото: pixabay

ЦБ выявил случаи, когда финансовые организации считают заключенными договоры потребительского кредита или займа, не подписанные клиентами.

Пресс-служба регулятора сообщает, что некоторые банки используют телефонные звонки в качестве подтверждения согласия заемщика на получение кредита. По мнению ЦБ, такая практика является недопустимой.

Например, банк без предварительного уведомления направляет человеку кредитную карту по почте, а «подписью» по такому договору признает телефонный звонок гражданина об активации карты».

Опасность заключается в том, что в некоторых случаях эти кредитные карты попадают в руки мошенников.

«Кредитный договор и любые изменения его условий должны быть подписаны собственноручной или электронной подписью заемщика. Использование других способов подтверждения согласия человека с условиями договора недопустимо», — говорится в сообщении регулятора.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что крупнейшие банки России ждут 11 февраля. В этот день должно пройти заседание совета Центробанка России, на котором директора обсудят вопрос о возможном повышении ключевой ставки. Ранее представители ЦБ заявляли, что повышение ключевой ставки не исключено и составит, по предварительным прогнозам, 100 базисных пунктов.