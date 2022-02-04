Экономисты перевели пенсию времен СССР в российские рубли

Экономисты перевели пенсию времен СССР в российские рубли
5 категорий граждан теперь будут получать пособия от Пенсионного фонда. Фото: Pixabay

Эксперты в области экономики и финансов провели эксперимент и перевели пенсию времен СССР в российские рубли. Таким образом они сравнили уровень жизни советских и современных пенсионеров.

Результат оказался любопытным. Экономисты решили перевести советские пенсии в нынешние и посмотреть, что из этого получится. Такая идея им пришла на фоне бедственного материального положения большинства российских пенсионеров. Даже те, кто критикует советский строй, не могут представить, что пожилые люди в то время, добросовестно отработавшие на заводе или в школе 30 лет, окажутся на грани или за чертой бедности, сообщает PensNews.

В результате проведенного экономистами эксперимента выяснилось, что 1 советский рубль равен 198 российским рублям. Размер средней пенсии в СССР (берется широкий период времени) составлял 180 рублей, что в переводе на российский рубль — 36 000 рублей. По словам экспертов, как минимум именно такая пенсия с учетом нынешних цен должна быть у российских пенсионеров, чтобы они чувствовали себя комфортно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что после указа президента Владимира Путина размер страховой части проиндексируют на 8,4%. Но не повлияет на размер пенсий для трудящихся людей пенсионного возраста, поскольку их ежемесячные нерабочие выплаты не попадают под ежегодную индексацию.

пенсия ссср экономисты


 

Новости партнеров
Прощание с Куравлевым закончилось скандалом: «Не заслужил такого свинства!»
Прощание с Куравлевым закончилось скандалом: «Не заслужил такого свинства!»
Путин не встретился с Бегловым во время поездки в Петербург
Путин не встретился с Бегловым во время поездки в Петербург
Петербуржцы стали самыми
Петербуржцы стали самыми "хладнокровными": только 27% переживают за здоровье близких из-за "омикрона"
Врач рассказал о симптомах заражения
Врач рассказал о симптомах заражения "омикроном"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Экономисты перевели пенсию времен СССР в российские рубли
В России за сутки госпитализировали почти 18 тысяч COVID-зараженных
Планку доходов самозанятых программистов предложили поднять до 5 млн в год
Стали известны города, где снизились цены на жилье
В ПФР рассказали о новой выплате для россиян в возрасте 55 и 60 лет
В Петербурге суточная заболеваемость COVID выросла почти до 22 тысяч
Житель Ленобласти организовал в ванной лабораторию по производству наркотиков
ЦБ выявил нарушение банками условий оформления кредитных договоров