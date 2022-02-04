Экономисты перевели пенсию времен СССР в российские рубли

Эксперты в области экономики и финансов провели эксперимент и перевели пенсию времен СССР в российские рубли. Таким образом они сравнили уровень жизни советских и современных пенсионеров.

Результат оказался любопытным. Экономисты решили перевести советские пенсии в нынешние и посмотреть, что из этого получится. Такая идея им пришла на фоне бедственного материального положения большинства российских пенсионеров. Даже те, кто критикует советский строй, не могут представить, что пожилые люди в то время, добросовестно отработавшие на заводе или в школе 30 лет, окажутся на грани или за чертой бедности, сообщает PensNews.

В результате проведенного экономистами эксперимента выяснилось, что 1 советский рубль равен 198 российским рублям. Размер средней пенсии в СССР (берется широкий период времени) составлял 180 рублей, что в переводе на российский рубль — 36 000 рублей. По словам экспертов, как минимум именно такая пенсия с учетом нынешних цен должна быть у российских пенсионеров, чтобы они чувствовали себя комфортно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что после указа президента Владимира Путина размер страховой части проиндексируют на 8,4%. Но не повлияет на размер пенсий для трудящихся людей пенсионного возраста, поскольку их ежемесячные нерабочие выплаты не попадают под ежегодную индексацию.