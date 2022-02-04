Петербург накрыл плотный туман

Петербург накрыл плотный туман
Город накрыл туман. Фото: vk.com/spb_today

Жителей Петербурга предупредили о тумане с видимостью 500 метров.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу. Сейчас в тумане скрыты все районы.

Туман в отдельных районах города местные жители заметили еще глубокой ночью.

Водителей просят соблюдать осторожность, сообщает телеканал «Санкт-Петербург«. Спасатели напомнили, что в условиях плохой видимости скорость может составлять, как 20, так и 5 километров в час. Известно «золотое» неписаное правило установления скоростного режима езды в тумане: показатель скорости автомобиля должен быть меньше половины показателя расстояния видимости.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из-за тумана в Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности до 16 декабря. «Желтый» является вторым уровнем опасности, который означает потенциально опасную погоду. Отдельное обращение адресовано водителям: необходимо быть предельно осторожными на дорогах.

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