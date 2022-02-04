Число погибших пациентов после обследования желудка в Петербурге выросло до семи

Число жертв отравления барием в консультативно-диагностическом центре №1 в Петербурге достигло семи.

В качестве подозреваемой задержана заведующая отделом лучевой диагностики указанного центра. Решается вопрос о предъявлении ей обвинения и избрании меры пресечения.

Более 20 человек пострадали после рентгенографического обследования органов ЖКТ в консультативном центре в Выборгском районе. Семь пациентов, проходившие через процедуру гастроскопии, скончались. Предполагаемая причина произошедшего — использование контрафактного препарата.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109, ч.3 ст. 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сотрудники Следственного комитета Ленобласти проверяют информацию о массовом отравлении детей в оздоровительном лагере под Приозерском. К делу подключилась прокуратура и эксперты Роспотребнадзора, которые взяли пробы пищи и воды.