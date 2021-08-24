После жалоб на массовое отравление в детский лагерь в Ленобласти нагрянул СК

Неизвестно, продолжилась ли смена у детей, которых не коснулись проблемы со здоровьем. Фото: скриншот ВКонтакте/ База отдыха и Детский лагерь "Связист"

Неизвестно, продолжилась ли смена у детей, которых не коснулись проблемы со здоровьем. Фото: скриншот ВКонтакте/ База отдыха и Детский лагерь "Связист"

Сотрудники Следственного комитета Ленобласти проверяют информацию о массовом отравлении детей в оздоровительном лагере под Приозерском. К делу подключилась прокуратура и эксперты Роспотребнадзора, которые взяли пробы пищи и воды.

В пресс-службе Следственного комитета сообщают, что сотрудники ведомства направились в детский оздоровительный лагерь «Связист» в поселке Петровское Приозерского района Ленобласти для оценки действий работников. Подозревается, что они оказали услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Проверка ждет не только тех, кто работает в лагере, но и должностных лиц контролирующих органов, подчеркивают в пресс-службе СК.

Представители Роспотребнадзора, в свою очередь, проводят санитарной-эпидемиологичекое расследование. Пищу и воду проверят в специальной лаборатории, а сотрудников пищеблока и персонал обследуют врачи-инфекционисты. Эти действия направлены на выяснение причины вспышки заболеваемости и предполагаемого очага заражения.

Напомним, что первыми тревогу забили родители отдыхавших в «Связисте» детей. Они направили жалобу в Роспотребнадзор. В общей сложности, в лагерь поехали 90 детей в возрасте от 10 до 14 лет, но уже две недели спустя, 9 августа, 22 из них пришлось забрать домой с признаками сильного отравления — тошнотой, рвотой и высокой температурой, передает 78.ru слова матери одного из отдыхающих, Светланы.

Администрация лагеря игнорировала просьбы о компенсации, подчеркивают родители пострадавших. Стоит отметить, что путёвки в лагерь раздавались льготникам: 50% оплачивало правительства Петербурга, а еще 20% — администрация Василеостровского района.