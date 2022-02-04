Эксперт рассказал, как выгодно приобрести жилье в ипотеку при растущей ставке

Повышение ключевой ставки Банка России и ужесточение кредитной политики привели к тому, что 2021 год стал для ипотечного рынка рекордным. Льготная ипотека на первичное жилье потянула за собой и повышение цен на рынке вторичного жилья. Теперь вероятность купить жилье по доступной цене снижается.

Ольга Дайнеко, сотрудник Центра финграмотности НИФИ Министерства финансов, рассказала о том, как россиянам поступить, чтобы выгодно купить квартиру сейчас, а не откладывать покупку, пишет «Российская газета».

В первую очередь важно оценить свое финансовое состояние, платежеспособность и просчитать риски при покупке. Квартиру лучше выбирать там, где платеж по ипотеке не будет запредельным. Если ежемесячный платеж составит больше 40% от месячного дохода, то риск не выплатить кредит большой. Первоначальный взнос тоже влияет на условия ипотеки. Чем больше денег покупатель готов сразу внести, тем выгоднее условия банка.

Не оформляйте договор, не изучив предложения рынка. Перед принятием решения важно сравнить цены, условия выплат, предложения разных банков. Обязательно стоит изучить и требования к страхованию недвижимости и ипотеки.

Программа льготного ипотечного кредитования успешно работает уже не первый год. Попасть в нее так уж сложно. Поэтому важно внимательно изучить условия льготной ипотеки и воспользоваться ею. Чем больше срок ипотеки, тем меньше ежемесячные выплаты. Это тоже важно учитывать, оформляя долгосрочный кредит. Максимальный срок ипотеки, во-первых, снизит ежемесячную нагрузку. А во-вторых, можно будет понизить процент при рефинансировании.

При выборе квартиры руководствуйтесь практичностью, а не рекламой. Намного лучше купить квартиру в удобном районе недалеко от работы и без больших дополнительных вложений в ремонт, чем недвижимость в распиаренном жилом комплексе.

Если финансовая ситуация позволяет, можно оформить ипотеку в строящихся объектах. Таким образом формируется долгосрочная инвестиция, ведь стоимость квартиры после постройки дома перекроет вложения на старте.

Не стоит экономить на жилье и покупать квартиры по самой низкой стоимости. Они, как правило, не интересны для рынка. Продать такую квартиру в сложной материальной ситуации будет сложно. С годами такое жилье только дешевеет, поэтому фактически долгосрочная ипотека станет разорительной.

Эксперт также напоминает, что повышение ключевой ставки Центральным банком всегда приводит к снижению стоимости жилья.