В Башкирии задержали временного «обладателя» 70 айфонов, украденных из ТЦ «Галерея»

В Башкирии задержали временного "обладателя" 70 айфонов, украденных из ТЦ "Галерея". Фото: pixabay

В Башкирии задержали временного "обладателя" 70 айфонов, украденных из ТЦ "Галерея". Фото: pixabay

Правоохранительные органы задержали подозреваемого в деле о краже партии айфонов из торгового центра «Галерея» в Санкт-Петербурге.

«Яблочные» сотовые гаджеты были украдены из салона сотовой связи на Лиговском проспекте в популярном торговом центре Северной столицы в составе 70 штук. Об этом пишет «Мойка 78».

Подозреваемый был задержан 2 февраля в Благовещенске у дома №16 по Советской улице. Им оказался 23-летний неработающий гражданин. Похищенные смартфоны частично изъяли.

Инцидент с кражей айфонов произошел 24 января. Неизвестный похитил 70 смартфонов, по подсчетам, общая сумма ущерба от их похищения составила 4 млн 516 тысяч 451 рубль.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Красносельским районным судом был оглашен приговор в отношении петербуржца, который ударил гражданина в нос и завладел его сумкой с 33 рублями за якобы отобранный перед этим телефон.