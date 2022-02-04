«Кулаком в нос» и 33 рубля в придачу за отобранный телефон обернулись петербуржцу годом условно

"Кулаком в нос" и 33 рубля в придачу за отобранный телефон обернулись петербуржцу годом условно. Фото: pixabay.com

"Кулаком в нос" и 33 рубля в придачу за отобранный телефон обернулись петербуржцу годом условно. Фото: pixabay.com

Красносельским районным судом был оглашен приговор в отношении жителя Петербурга, который ударил гражданина в нос и завладел его сумкой с 33 рублями за якобы отобранный перед этим телефон.

Петербуржца обвинили в самоуправстве. Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщает, что гражданину назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком 1 год.

А все произошло еще в феврале 2021 года. Тогда горожанин, находясь на первом этаже парадной №4 дома №9 по Красногородской улице, ударил в область носа кулаком другого гражданина, после чего сорвал с его плеча сумку в которой было 33 рубля. По мнению обвиняемого, потерпевший перед этим завладел его телефоном, а значит имел перед ним материальную задолженность.

При это петербуржец свою вину признал полностью.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Приозерском районе Ленобласти после пожара ограбили дом. Об этом стало известно 3 февраля.