Во время тушения пожара в Приозерском районе у пенсионера пропал 1 млн рублей

Во время тушения пожара в Приозерском районе у пенсионера пропал 1 млн рублей
Огонь успели потушить. Фото: pixabay

В Приозерском районе Ленобласти после пожара ограбили дом.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 3 февраля в полицию обратился мужчина 1944 года рождения. По его словам, в поселке Сосново на улице Деповская 12-а неизвестный, во время тушения пожара путем свободного доступа, похитил из примыкающей к указанному дому теплицы 1 млн рублей. Известно, что участок огорожен забором. Видеонаблюдение отсутствует. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пожилую женщину из Санкт-Петербурга на протяжении двух с половиной лет переводила деньги мошенникам, которые обещали ей государственную компенсацию. В общей сложности она сделала десять переводов.

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