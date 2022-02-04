Социальная сеть «ВКонтакте» тормозит из-за крупного сбоя

Социальная сеть &#171;ВКонтакте&#187; тормозит из-за крупного сбоя
Социальная сеть "ВКонтакте" тормозит из-за крупного сбоя. Фото: ВКонтакте

В пятницу вечером, 4 февраля, пользователи социальной сети «ВКонтакте» начали жаловаться на плохую загрузку страниц, а после социальная сеть вообще перестала отвечать. Произошел крупный сбой.

Информацию о неполадках подтвердили в пресс-службе ВКонтакте, передает 78.ru.

«У части пользователей могут наблюдаться проблемы с загрузкой ВКонтакте, мы оперативно восстанавливаем работу», — отмечается в сообщении.

Telegram-канал «Лента дня» оперативно провела опрос и выяснила, что у 76% опрошенных социальная сеть не грузит вообще ничего, еще 17% утверждают, что у них все пока отлично, а также 7% заметили, что загрузка сайта идет, но с большим трудом.

Кроме того, заявляется о крупном сбое не только в самой социальной сети, но и у всего У Ростелекома. Информация, почему произошли неполадки, пока нет. Вероятно, какое-то время пользователям придется повременить с использованием «ВКонтакте» до полного устранения неполадок.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в среду утром и днем, 26 января, пользователи сети зафиксировали сбой на сайте федерального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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