Социальная сеть «ВКонтакте» тормозит из-за крупного сбоя

В пятницу вечером, 4 февраля, пользователи социальной сети «ВКонтакте» начали жаловаться на плохую загрузку страниц, а после социальная сеть вообще перестала отвечать. Произошел крупный сбой.
Информацию о неполадках подтвердили в пресс-службе ВКонтакте, передает 78.ru.
«У части пользователей могут наблюдаться проблемы с загрузкой ВКонтакте, мы оперативно восстанавливаем работу», — отмечается в сообщении.
Telegram-канал «Лента дня» оперативно провела опрос и выяснила, что у 76% опрошенных социальная сеть не грузит вообще ничего, еще 17% утверждают, что у них все пока отлично, а также 7% заметили, что загрузка сайта идет, но с большим трудом.
Кроме того, заявляется о крупном сбое не только в самой социальной сети, но и у всего У Ростелекома. Информация, почему произошли неполадки, пока нет. Вероятно, какое-то время пользователям придется повременить с использованием «ВКонтакте» до полного устранения неполадок.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что в среду утром и днем, 26 января, пользователи сети зафиксировали сбой на сайте федерального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.