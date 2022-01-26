Петербуржцы заметили сбой на сайте «Стопкоронавирус.РФ»

Петербуржцы заметили сбой на сайте &#171;Стопкоронавирус.РФ&#187;
Петербуржцы заметили сбой на сайте "Стопкоронавирус.РФ". Фото: сайт "Стопкоронавирус.РФ"

В среду утром и днем пользователи сети зафиксировали сбой на сайте федерального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Многие жаловались на то, что сайт «Стопкоронавирус.РФ» долго не загружался и показывал неправильную статистику, а после и вовсе перестал работать. Об этом пишет «Петербургский дневник».

Отмечается, что технический сбой произошел в первой половине дня. Первыми проблемы заметили граждане, которые хотели узнать актуальные данные о развитии ситуации с COVID-19 в стране.

Статистика заболевших за сутки своевременно появилась в соцсетях оперштаба, но на основном сайте показатели проявились позже. Затем, пользователи увидели странные цифры: указывалось, что число жертв коронавируса в Москве и Петербурге равнялось нулю.

В настоящее время сайт работает исправно, и данные на нем верны.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что для вакцинированных менее полугода назад или переболевшим коронавирусом за последние 6 месяцев, при положительном ПЦР-тесте, но без симптомов заболевания, лечение не требуется, сообщает Минздрав.

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