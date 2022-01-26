Минздрав разъяснил порядок действий при бессиптомном или легком течении коронавирусной инфекции и ОРВИ

Для вакцинировавшихся менее полугода назад или переболевшим коронавирусом за последние 6 месяцев, при положительном ПЦР-тесте, но без симптомов заболевания, лечение не требуется, сообщает Минздрав. Выдается больничный лист, назначается обязательная самоизоляция с контролем температуры тела минимум раз за день.

При появлении симптомов респираторного вирусного заболевания, но нет результатов анализа на коронавирус, важно оценить риск. К группе риска относятся люди старше 60 лет, граждане с хроническими заболеваниями, с избыточным весом. Если человек не входит в группу риска, то порядок действий будет следующим:

Не выходить из дома

Для оформления больничного листа и всех необходимых справок, необходимо обратиться в единую службу 122 или по телефону регистратуры поликлиники, к которой прикреплен пациент

При нахождении в квартире других лиц необходимо, по возможности, изолировать заболевшего, сократить контакты, всем носить средства индивидуальной защиты органов дыхания

Регулярно проветривать комнаты. График проветривания – не менее одного раза каждые три часа по 10-15 минут. В зимний период – 5 минут

Питьевой режим – не менее 2 литров жидкости в сутки

Контроль температур тела не реже трех раз за 24 часа. Сатурация измеряется по возможности и наличие пульсоксиметра

Из лекарственных средств допустимы: противовирусные препараты, солевые растворы против насморка и заложенности носа, средства для полоскания горла, таблеток для рассасывания, аэрозолей, спреев, препараты с витаминами C и D (при отсутствии аллергии).

При повышении температуры свыше 38,0 градусов можно принять жаропонижающие лекарства строго по указанной в инструкции дозировке.

При ухудшении состояния, появлении или усилении симптомов заболевания (длительная повышенная температура выше 38 градусов, одышка, нехватка воздуха, понижение сатурации ниже 94%) необходимо немедленно обратиться за врачебной помощью по телефону 103 или 122.

Важно! Решение о назначении, типе и дозировке антибиотиков принимает только врач и только при показаниях к антибактериальной терапии. Самолечение антибиотиками недопустимо и может привести к трагическим последствиям. Для людей, вакцинировавшихся или ревакцинировавшихся более 6 месяцев назад, порядок действий такой же.