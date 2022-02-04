Более 60% россиян попали в «зарплатное рабство»

Более 60% россиян попали в &#171;зарплатное рабство&#187;
Чуть больше половины работодателей (57%) для выплаты заработной платы используют только один банк. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Большинство российских граждан (61%) заявили, что не выбирали банк, куда приходит зарплата, самостоятельно.

О масштабах «зарплатного рабства» рассказала ассоциация «Финтех». Опрос показал, что 81% россиян знают, что у них есть возможность сменить зарплатный банк через бухгалтерию. Своим банком удовлетворены 55% респондентов, плохо о нем отзываются лишь 17%. При этом почти 80% заявили, что не хотели бы менять текущий банк.

Со слов россиян, поменять зарплатный банк им мешает запрет от работодателя, отсутствие желания этим заниматься, непонимание, как это сделать, а также сложность в смене кредитной организации.

Чуть больше половины работодателей (57%) для выплаты заработной платы используют только один банк.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ЦБ может обязать российские банки возвращать клиентам похищенные мошенниками деньги.

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