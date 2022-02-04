Врачу медцентра на Сикейроса, где пациенты умерли от бария, продлили срок задержания

В Петербурге суд продлил срок задержания сотруднице консультативно-диагностического центра №1 Елене Медведевой, обвиняемой по делу о некачественной процедуре обследования желудка.

По решению Октябрьского районного суда, заведующая отделением лучевой диагностики будет задержана еще в течение 72 часов сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Заседание, где будет избрана мера пресечения, назначено на 7 февраля.

Как считает следствие, квалифицированный врач Медведева допустила использование бария во время обследования желудка, зная что он не является лекарственным препаратом.

Медик признала вину частично. С ее слов, она не хотела причинить кому-то вред, а к закупкам бария не имеет никакого отношения.

Следствие просит арестовать Медведеву до 26 марта.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что число погибших пациентов после обследования желудка в Петербурге выросло до семи.