Врачу медцентра на Сикейроса, где пациенты умерли от бария, продлили срок задержания

Врачу медцентра на Сикейроса, где пациенты умерли от бария, продлили срок задержания
Медик признала вину частично. Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга

В Петербурге суд продлил срок задержания сотруднице консультативно-диагностического центра №1 Елене Медведевой, обвиняемой по делу о некачественной процедуре обследования желудка.

По решению Октябрьского районного суда, заведующая отделением лучевой диагностики будет задержана еще в течение 72 часов сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Заседание, где будет избрана мера пресечения, назначено на 7 февраля.

Как считает следствие, квалифицированный врач Медведева допустила использование бария во время обследования желудка, зная что он не является лекарственным препаратом.

Медик признала вину частично. С ее слов, она не хотела причинить кому-то вред, а к закупкам бария не имеет никакого отношения.

Следствие просит арестовать Медведеву до 26 марта.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что число погибших пациентов после обследования желудка в Петербурге выросло до семи.

барий задержание клиника медцентр отравление суд


 

Новости партнеров
Симптомы нового штамма коронавируса «омикрон» и чем его лечить дома
Симптомы нового штамма коронавируса «омикрон» и чем его лечить дома
Прощание с Куравлевым закончилось скандалом: «Не заслужил такого свинства!»
Прощание с Куравлевым закончилось скандалом: «Не заслужил такого свинства!»
«Не живу, а существую»: Стас Пьеха объяснил, почему «забыл» про бабушку
«Не живу, а существую»: Стас Пьеха объяснил, почему «забыл» про бабушку
Перепутал папки: Борис Джонсон
Перепутал папки: Борис Джонсон "дал маху" во время встречи с Зеленским в Киеве
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Врачу медцентра на Сикейроса, где пациенты умерли от бария, продлили срок ...
Мужчина из Турции больше года сидит на карантине из-за 78 положительных ...
По 10 000 рублей в феврале: кто получит деньги от ПФР
В Смольном объяснили туман с запахом гари в Петербурге
Биолог: человек может заболеть COVID-19 сразу после выздоровления
Россияне с картами Сбербанка смогут следить за деньгами родственников
Россиян предупредили о третьей волне инфляции, которая может прийти во ...
Прохожих испугала граната без чеки, брошенная у аптеки в Мурино