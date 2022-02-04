В Пулково ночью 5 февраля задержали один рейс

В Пулково ночью 5 февраля задержали один рейс
В Пулково задержан один рейс. Фото: пресс-служба "ВВСС"

Сегодня ночью, 5 февраля, в петербургском аэропорту Пулково с вылетом задерживается один самолет.

Дополнительное время придется ждать пассажирам, купившим билеты на самолет до Стамбула. Об этом сообщается на сайте воздушной гавани.

Ночью задерживается рейс до Стамбула. Пассажиры рейса TK 404 авиакомпании «Turkish Airlines» рассчитывали покинуть Петербург в 1:00, однако время вылета сдвинули на 20 минут — до 1:20.

Причины задержек не указываются. Все остальные рейсы, судя по данным онлайн-табло, вылетят по расписанию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пассажиропоток в «Пулково» в январе вырос почти на половину по сравнению с 2021 годом.

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