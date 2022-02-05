Эксперт назвала несколько главных вещей в жизни, помогающих снизить риск развития рака на 70%

Эксперт назвала несколько главных вещей в жизни, помогающих снизить риск развития рака на 70%. Фото: pixabay

Эксперт назвала несколько главных вещей в жизни, помогающих снизить риск развития рака на 70%. Фото: pixabay

Риск развития рака помогут снизить некоторые полезные привычки в жизни, которые назвала главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова.

По мнению эксперта, риск развития рака снизится на 70%, если употреблять правильно питание, отказаться от курения и спиртного. Об этом сообщает ТАСС.

При этом специалист подчеркнула, что такие полезные привычки полезны для профилактики не только касательно онкологических заболеваний, но и сердечно-сосудистых патологий, а также болезней органов дыхания.

Дроздова рассказала, что рак могут спровоцировать употребление продуктов, которые не прошли глубокую обработку. В частности речь идет о мясных изделиях. Специалист рекомендует включить больше фруктов и овощей, чтобы количество их составляла не менее 400 граммов в сутки.

Эксперт упомянула о важности регулярной диспансеризации и медосмотров.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что определенная диета может помочь избежать развитие онкологических заболеваний. Эксперты раскрыли: поможет средиземноморский тип питания.