Эксперт назвала несколько главных вещей в жизни, помогающих снизить риск развития рака на 70%

Риск развития рака помогут снизить некоторые полезные привычки в жизни, которые назвала главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова.
По мнению эксперта, риск развития рака снизится на 70%, если употреблять правильно питание, отказаться от курения и спиртного. Об этом сообщает ТАСС.
При этом специалист подчеркнула, что такие полезные привычки полезны для профилактики не только касательно онкологических заболеваний, но и сердечно-сосудистых патологий, а также болезней органов дыхания.
Дроздова рассказала, что рак могут спровоцировать употребление продуктов, которые не прошли глубокую обработку. В частности речь идет о мясных изделиях. Специалист рекомендует включить больше фруктов и овощей, чтобы количество их составляла не менее 400 граммов в сутки.
Эксперт упомянула о важности регулярной диспансеризации и медосмотров.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что определенная диета может помочь избежать развитие онкологических заболеваний. Эксперты раскрыли: поможет средиземноморский тип питания.