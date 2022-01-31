Средиземноморская диета может предупредить развитие рака у людей

Средиземноморская диета может предупредить развитие рака у людей
Средиземноморская диета может предупредить развитие рака у людей. Фото: pixabay

По мнению эксперта определенная диета может помочь избежать развитие онкологических заболеваний.

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, что средиземноморская диета может предотвратить развитие рака. Мнение эксперта приводят «Известия».

По рекомендациям врача, людям желающим предотвратить развитие рака лучше употреблять в пищу рыбу и морепродукты, кисломолочные продукты с низким содержанием жира и без наполнителей, индейку, шпинат, цукини, миндаль, цельный овес, финики и авокадо.

К средиземноморской диете в дополнение относятся такие специи, как чеснок, мята, базилик, куркума, розмарин, шалфей, корица и перец.

Также специалист посоветовал, что для предупреждения онкологических болезней необходимо воздерживаться от употребления соленых и жирных блюд, красного мяса, колбасы и сладких газированных напитков, в частности, энергетических.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что часть продуктов могут потенциально ускорить старение мозга. Такое мнение высказала диетолог Серена Пун.

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Средиземноморская диета может предупредить развитие рака у людей
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