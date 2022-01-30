Диетолог назвала продукты, которые могут ускорить старение мозга

Некоторые продукты могут потенциально ускорить старение мозга. Такое мнение высказала диетолог Серена Пун.

Специалист призвала настороженно отнестись к трем продуктам, которые могут вызвать в организме воспаление. Так, в группу потенциально нежелательных компонентов рациона стали сахар, переработанное мясо и рафинированные углеводы. Об этом пишет Eat This, Not That!.

Эксперт рассказала, что чрезмерное употребление сахара «убивает» память и увеличивает риск слабоумия. Пун отметила, что сахар в наши дни можно найти почти везде: от напитков и десертов до заправок для салатов, которые маскируются под «полезные».

«Выбирайте несладкие варианты или попробуйте приготовить еду дома, чтобы контролировать потребление сахара», — посоветовала эксперт.

Специалист поделилась, что рафинированные углеводы присутствуют в белом хлебе, выпечке и сухих завтраках. У таких углеводов нет питательной ценности, добавила она и рекомендовала заменить их бобовыми и овощами.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что специалисты выяснили, что несколько тысяч лет назад мозг кошек был намного больше. Причина уменьшения его размера — одомашнивание.