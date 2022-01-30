Диетолог назвала продукты, которые могут ускорить старение мозга

Диетолог назвала продукты, которые могут ускорить старение мозга
Диетолог назвала продукты, которые могут ускорить старение мозга. Фото: pixabay

Некоторые продукты могут потенциально ускорить старение мозга. Такое мнение высказала диетолог Серена Пун.

Специалист призвала настороженно отнестись к трем продуктам, которые могут вызвать в организме воспаление. Так, в группу потенциально нежелательных компонентов рациона стали сахар, переработанное мясо и рафинированные углеводы. Об этом пишет Eat This, Not That!.

Эксперт рассказала, что чрезмерное употребление сахара «убивает» память и увеличивает риск слабоумия. Пун отметила, что сахар в наши дни можно найти почти везде: от напитков и десертов до заправок для салатов, которые маскируются под «полезные».

«Выбирайте несладкие варианты или попробуйте приготовить еду дома, чтобы контролировать потребление сахара», — посоветовала эксперт.

Специалист поделилась, что рафинированные углеводы присутствуют в белом хлебе, выпечке и сухих завтраках. У таких углеводов нет питательной ценности, добавила она и рекомендовала заменить их бобовыми и овощами.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что специалисты выяснили, что несколько тысяч лет назад мозг кошек был намного больше. Причина уменьшения его размера — одомашнивание.

мозг продукты Россия сахар слабоумие


 

Новости партнеров
«Мы с ужасом обнаружили»: сын Маргариты Тереховой рассказал о новой болезни звезды
«Мы с ужасом обнаружили»: сын Маргариты Тереховой рассказал о новой болезни звезды
Федосеева-Шукшина сбежала из пансионата: виновата ли дочь и при чем здесь Бари Алибасов
Федосеева-Шукшина сбежала из пансионата: виновата ли дочь и при чем здесь Бари Алибасов
Родственники утонувшей на Крещение женщины рассказали подробности произошедшего
Родственники утонувшей на Крещение женщины рассказали подробности произошедшего
У женщины, утонувшей на Крещение в гатчинской купели, не было шансов на спасение
У женщины, утонувшей на Крещение в гатчинской купели, не было шансов на спасение
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Диетолог назвала продукты, которые могут ускорить старение мозга
В Петербурге будет морозно и снежно в последний день января
По мнению вирусолога, эксперименты с NeoCoV могут вызвать новую пандемию
Пожар в квартире на улице Лени Голикова тушили 15 спасателей
Эксперт: у переболевших «омикроном» кровь может стать гуще
Жителей Ленобласти предупредили о снежных заносах и гололедице 30 января
Врач объяснил опасность насморка при омикрон-штамме для мозга
«Ребенок на дороге лежал»: очевидцы рассказали подробности ДТП на ...