Ученые выяснили, что домашний уют привел к уменьшению мозга кошек

Специалисты выяснили, что несколько тысяч лет назад мозг кошек был намного больше.

Ученые из Венского университета вместе с коллегами из Национального музея Шотландии провели исследование и выяснили, что десять тысяч лет назад кошачий мозг был больше. Об этом пишет Royal Society Open Science, в котором опубликованы результаты исследования.

Были проанализированы черепа лесных кошек, метисов, степных кошек вида Felis lybica и обычных домашних кошек. Высянилось, что черепа домашних котов оказались меньше по сравнению с другими вариантами.

У домашних питомцев объем мозга меньше, чем у европейских и африканских диких кошек, которые считаются их непосредственными родственниками.