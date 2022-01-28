Ученые выяснили, что домашний уют привел к уменьшению мозга кошек

Ученые выяснили, что домашний уют привел к уменьшению мозга кошек
Ученые выяснили, что домашний уют привел к уменьшению мозга кошек. Фото: Gazeta.SPB

Специалисты выяснили, что несколько тысяч лет назад мозг кошек был намного больше.

Ученые из Венского университета вместе с коллегами из Национального музея Шотландии провели исследование и выяснили, что десять тысяч лет назад кошачий мозг был больше. Об этом пишет Royal Society Open Science, в котором опубликованы результаты исследования.

Были проанализированы черепа лесных кошек, метисов, степных кошек вида Felis lybica и обычных домашних кошек. Высянилось, что черепа домашних котов оказались меньше по сравнению с другими вариантами.

У домашних питомцев объем мозга меньше, чем у европейских и африканских диких кошек, которые считаются их непосредственными родственниками.

Считается, что на размер мозга кошки могло повлиять одомашнивание. Уют и комфорт привели к возникновению большего числа кошек с уменьшенным количеством клеток нервного гребня, которые связанных с возбудимостью и страхом. Следом за этим изменился и мозг.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в «Мариинку» залезли котята, но вскоре в подвале был закрыт продух. Малыши оказались в западне.

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