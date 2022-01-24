Петербуржцы услышали зов котят, запертых в подвале Мариинского театра

Хвостатых, которые забрались в Мариинский театр погреться, уже освободили.

О случившемся сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

По словам государственного деятеля, четвероногие ищут тепло в холодное время года. Чтобы согреться, животные забираются в подвалы жилых домов и даже театров. Так, в «Мариинку» залезли котята. Однако вскоре в подвале был закрыт продух. Малыши оказались в западне.

К счастью, петербуржцы услышали слабое мяуканье котят и обратились к волонтерам «Республики кошек и котов», а они в свою очередь связались с дирекцией Мариинского театра. Сотрудники культурного учреждения открыли один из продухов. Оголодавших котят сразу накормили и напоили.

Кроме этого, волонтёры договорились с главным ветеринарным врачом Северной столицы о стерилизации котят. А также добровольцы намерены найти дом каждому бездомному котенку.

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