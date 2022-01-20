В РФ хотят ввести учёт домашних животных

В Российской Федерации собираются установить учет домашних животных.

Планируется, что маркировка станет обязательной. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на слова первого заместителя председателя комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимира Бурматова.

Зампред заявил, что в Министерстве сельского хозяйства разработают поправки в закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования отношений в области ветеринарии».

В настоящее время это законоположение распространяется лишь на сельхозживотных. Однако этот момент планируют изменить.

Бурматов рассказал, что к ним приходит масса обращений, россиян интересует, почему из законопроекта пропали кошки и собаки.

«Ведь их регистрации люди ждут больше всего, потому что есть очень много потерявшихся животных, которых в случае идентификации было бы проще найти», — объясняет Владимир Бурматов.

Также политик добавил, что новый закон будет в силах привлекать к ответственности хозяев, выбрасывающих своих животных на улицу.

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