В Ленинградском зоопарке обнулился лось Денис

В Ленинградском зоопарке обнулился лось Денис
Снимками обновленного сохатого поделились сотрудники в соцсетях. Фото: скриншот Instagram

В центре по спасению диких животных «Велес» показали лося Дениса, который отбросил все лишнее и вошел в год тигра обновленным.

Все дело в том, что животное сбросило свои массивные рога. На кадрах, опубликованных в соцсети центра, видно, как лось позирует уже в новом образе.

«Лось сбросил свои большие красивые рога. Теперь Денис разгуливает по пушистому снегу налегке», — говорится в сообщении.

Сотрудники центра также отметили, что от этого сохатый чувствует себя вдвойне прекрасно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что для Альпаки Шарлотки из Ленинградского зоопарка зима 2021 года стала первой в ее жизни. Сначала зверушка испугалась снега, вернее, животное не признало территорию зоопарка, однако потом пообвыкла и с удовольствием носилась по сугробам. Сотрудники зоопарка вовсе не боятся, что альпака простудиться, ведь Шарлотка отрастила себе густую длинную шубку.

ленинградский зоопарк лось


 

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