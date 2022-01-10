В Ленинградском зоопарке обнулился лось Денис

В центре по спасению диких животных «Велес» показали лося Дениса, который отбросил все лишнее и вошел в год тигра обновленным.

Все дело в том, что животное сбросило свои массивные рога. На кадрах, опубликованных в соцсети центра, видно, как лось позирует уже в новом образе.

«Лось сбросил свои большие красивые рога. Теперь Денис разгуливает по пушистому снегу налегке», — говорится в сообщении.

Сотрудники центра также отметили, что от этого сохатый чувствует себя вдвойне прекрасно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что для Альпаки Шарлотки из Ленинградского зоопарка зима 2021 года стала первой в ее жизни. Сначала зверушка испугалась снега, вернее, животное не признало территорию зоопарка, однако потом пообвыкла и с удовольствием носилась по сугробам. Сотрудники зоопарка вовсе не боятся, что альпака простудиться, ведь Шарлотка отрастила себе густую длинную шубку.