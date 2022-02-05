«Галопом по сугробам»: в Песочном мужчина с 1,6 кг наркотиков не смог убежать от оперативников

В Песочном мужчина с 1,6 кг наркотиков не смог убежать от оперативников. Фото: pixabay

В Песочном мужчина с 1,6 кг наркотиков не смог убежать от оперативников. Фото: pixabay

В Курортном районе Санкт-Петербурга правоохранительные органы задержали мужчину, который спрятал более 1,6 кг наркотиков в сугробе.

Все произошло в пятницу, 3 февраля, в поселке Песочный на территории леса около 22:30. Перед задержанием мужчина успел сделать пробежку: увидев сотрудников правоохранительных органов, он сразу бросился наутек по лесным сугробам. Оперативники поймали нарушителя довольно быстро, а вот пакет с запретным веществом им пришлось поискать. Об этом пишет «Фонтанка».

Отмечается, что полиэтиленовый пакет искали в сугробах до часа ночи 4 февраля, и все-таки нашли. В нем обнаружили смесь психотропов весом более 1,6 кг.

Мужчину, которому 31 год, доставили в Курортное ОМВД, где на него составили протокол о «потреблении наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача». После исследования обнаруженного вещества завели уголовное дело о «попытке сбыта наркотиков».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Ломоносовском районе Ленобласти задержан 31-летний мужчина, организовавший лабораторию по производству наркотиков.