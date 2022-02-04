Житель Ленобласти организовал в ванной лабораторию по производству наркотиков

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Ломоносовском районе Ленобласти задержан мужчина, организовавший лабораторию по производству наркотиков.

В ходе оперативных мероприятий был задержан 31 летний мужчина. В ходе обысков в доме, расположенном в Кипенском сельском поселении, в СНТ «Колос», было обнаружено и изъято более 500 грамм «мефедрона» и лабораторное оборудование.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по области, мужчина изобличен в том, что с июня 2021 года, наладил производство наркотического средства «мефедрон», для интернет магазина.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржец хранил в своем дачном домике 35 кг наркотиков. Правоохранители изъяли 33 пакета и 14 пластмассовых контейнеров с порошком. Общий вес составил 35 килограммов.