Петербуржец хранил в своем дачном домике 35 кг наркотиков

Петербуржец хранил в своем дачном домике 35 кг наркотиков
Петербуржец в Ленобласти хранил крупную партию наркотиков. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области правоохранители изъяли крупную партию синтетических наркотиков.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, житель Северной столицы хранил запрещенные вещества прямо на своем участке в саду.

Отмечается, что ранее уголовное дело заведено уже было. В этот раз проходила операция по изъятию наркотиков.

Все случилось в садоводстве «Лотос-2» Всеволожского района Ленобласти на Северной улице. Осматривали дачный домик 38-летнего неработающего мужчины. В результате изъяли 33 пакета и 14 пластмассовых контейнеров с порошком. Общий вес составил 35 килограммов.

По факту обнаружения запрещенных веществ возбуждено уголовное дело. Хозяин участка задержан.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербурженка выдала полиции почти 400 гр наркотика, пистолеты и патроны.

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